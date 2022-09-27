Згідно з дослідженням Американської психологічної асоціації, жінки, які відчувають тривожність з приводу своєї вагітності, в середньому народжують раніше, ніж ті, хто більш спокійний і емоційного врівноважений.

– Занепокоєння з приводу вагітності – це сильний психосоціальний стан, який може вплинути на результат пологів, — зазначила провідний автор дослідження з Каліфорнійського університету Крістін Дункель Шеттер.

За її словами, сьогодні депресивні симптоми оцінюються в багатьох клініках у всьому світі, щоб запобігти ускладненням післяпологової депресії у матерів і дітей.

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Однак це та інші дослідження засвідчують, що слід також оцінювати рівень тривожності і у вагітних жінок.

Як повідомляється, дослідники вивчали дані з різноманітної вибірки 196 вагітних жінок у Денвері та Лос-Анджелесі. До них застосовували чотири різні шкали тривожності в першому і в третьому триместрах вагітності.

З’ясувалося, що тривога в третьому триместрі найбільш сильно пов’язана з більш ранніми пологами. Однак загальна тривожність у першому триместрі також сприяла ризику передчасних пологів.

Вчені зазначають, що результати їхньої роботи можуть допомогти медикам зрозуміти, коли і як найкраще проводити скринінг на тривогу під час вагітності, щоб запобігти передчасним пологам.