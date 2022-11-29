Вчора, 28 листопада, у Святошинському районі столиці у ліфті застрягла вагітна жінка, у якої почалися перейми.

О 18:42 до центру Головного управління ДСНС надійшло повідомлення, що у 9-поверховому будинку у ліфті застрягла вагітна жінка і в неї почалися перейми.

До будинку одразу виїхали рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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30-літня вагітна жінка застрягла між 5 і 6 поверхами. Рятувальникам, за допомогою шансового інструмента, вдалося відкрити двері ліфта.

Жінку дістали і одразу віддали медикам, які перевезли її в пологовий будинок.