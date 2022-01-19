Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что меры плана Б, направленные на борьбу с распространением Covid -19, должны быть отменены по всей Англии. Речь идет о снятии жестких карантинных ограничений.

— Наши ученые считают, что волна Омикрона уже, вероятно, достигла национального пика. Скоро мы будем воспринимать коронавирус как обычную простуду, — отметил Борис Джонсон.

Выступая в Палате общин британского парламента глава правительства заявил, что людям больше не будут предлагать работать из дома, а с четверга на следующей неделе, когда истечет срок действия плана Б, будет прекращена обязательная Covid-сертификация.

Правительство также больше не будет требовать ношения масок где бы то ни было. Уже на этой неделе масочный режим отменят в учебных учреждениях.

Новость появилась на фоне снижения уровня заражения Covid-19 в большинстве районов Великобритании. И это — впервые с начала декабря 2021 года.

Джерело: The Telegrahp