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Початок кінця епохи пандемії: Британія має намір розцінювати Covid-19 як звичайну застуду

19 Січня 2022, 17:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що заходи плану Б, спрямовані на боротьбу з поширенням Covid-19, повинні бути скасовані по всій Англії. Йдеться про зняття жорстких карантинних обмежень.

– Наші вчені вважають, що хвиля Омікрона вже, ймовірно, досягла національного піку. Скоро ми будемо сприймати коронавірус як звичайну застуду, – зазначив Борис Джонсон.

Виступаючи в Палаті громад британського парламенту глава уряду заявив, що людям більше не пропонуватимуть працювати з дому, а з четверга наступного тижня, коли закінчиться термін дії плану Б, буде припинена обов’язкова Covid-сертифікація.

Уряд також більше не вимагатиме повсюдного носіння масок. Вже цього тижня масковий режим скасують у навчальних закладах.

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Новина з’явилася на тлі зниження рівня зараження Covid – 19 в більшості районів Великобританії. І це – вперше з початку грудня 2021 року.

Источник: The Telegrahp

Теги
Борис Джонсон , Велика Британія , Коронавірус Covid-19 , пандемія , Штам Омікрон
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