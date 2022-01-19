Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що заходи плану Б, спрямовані на боротьбу з поширенням Covid-19, повинні бути скасовані по всій Англії. Йдеться про зняття жорстких карантинних обмежень.

– Наші вчені вважають, що хвиля Омікрона вже, ймовірно, досягла національного піку. Скоро ми будемо сприймати коронавірус як звичайну застуду, – зазначив Борис Джонсон.

Виступаючи в Палаті громад британського парламенту глава уряду заявив, що людям більше не пропонуватимуть працювати з дому, а з четверга наступного тижня, коли закінчиться термін дії плану Б, буде припинена обов’язкова Covid-сертифікація.

Уряд також більше не вимагатиме повсюдного носіння масок. Вже цього тижня масковий режим скасують у навчальних закладах.

Новина з’явилася на тлі зниження рівня зараження Covid – 19 в більшості районів Великобританії. І це – вперше з початку грудня 2021 року.

Источник: The Telegrahp