У Великій Британії опубліковано розслідування Комітету з науки і здоров’я Палати громад про уроки, засвоєні під час пандемії коронавірусу. В ньому зазначається, що на початковому етапі влада країни припустилася помилок, які призвели до тисяч смертей.

У документі наведено свідчення більш ніж 50 осіб, зокрема колишнього міністра охорони здоров’я Метта Генкока.

Деякі ініціативи свідчать про успіхи в боротьбі з коронавірусом, але інші є помилковими.

Національна служба охорони здоров’я позитивно оцінила розширення можливостей апаратів ШВЛ та інтенсивної терапії. Була відзначена як успіх швидка доставка життєво важливих препаратів.

За даними експертів, клінічні випробування, що проводяться у Великій Британії щодо лікування коронавірусної інфекції, визнані провідними в світі.

Однак на початку пандемії в Британії була прийнята теорія про колективний імунітет як запорука боротьби з Covid-19, але не розглядався суворий цільовий підхід для зупинки поширення вірусу.

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Також наголошується, що Великій Британії не вдалося отримати вигоду з пандемії, хоча країна стала однією з перших у світі, де був розроблений тест на коронавірус. Він, на жаль, не став частиною ефективної системи тестування та відстеження, яка також визнана.

Ці помилки, йдеться в публікації, ускладнили реакцію на пандемію, що в сукупності призвело до багатьох тисяч смертей, яких можна було уникнути.