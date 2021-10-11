В Одеській області з 11 жовтня посилять карантинні заходи. Вони пов’язані зі сферою освіти та медицини.
Про це заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров під час брифінгу 11 жовтня. За його словами, в області заборонили проведення масових заходів. Також заборона діє для будь-яких розважальних, рекламних, спортивних заходів, окрім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.
Під час посилення карантину в області забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.
Гончаров розповів, що в Одеській області у шість разів перевищують показники захворюваності на коронавірус. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.
Він наголосив, якщо кількість хворих збільшуватиметься, то регіон не зможе оминути локдаун наприкінці жовтня – на початку листопада.
Санлікар додав, що чергове зростання захворюваності на коронавірус в Україні та області почалося ще наприкінці серпня. Щоденний приріст хворих став більше ніж 200 випадків на день. Якщо на початку підйому щодоби фіксували по 40 випадків, то на сьогодні кількість нових Covid-випадків зросла у 35 разів.
У Львові з 14 жовтня також посилять карантинні обмеження. На території міста призупинять проведення масових розважальних заходів, а для суб’єктів підприємництва діятиме суворий масковий режим.
З 18 жовтня школярі 5-11 класів мають перейти на тижневе навчання у дистанційному форматі. У місті призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, оскільки місцева влада має намір резервувати місця для хворих на коронавірус. Детальніше про карантин у Львові – читайте на Фактах ICTV.