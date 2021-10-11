В Одеській області з 11 жовтня посилять карантинні заходи. Вони пов’язані зі сферою освіти та медицини.

Про це заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров під час брифінгу 11 жовтня. За його словами, в області заборонили проведення масових заходів. Також заборона діє для будь-яких розважальних, рекламних, спортивних заходів, окрім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.

Під час посилення карантину в області забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.