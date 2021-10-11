В Одесской области с 11 октября усилят карантинные меры. Они связаны со сферой образования и медицины.

Об этом заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров во время брифинга 11 октября. По его словам, в области запретили проведение массовых мероприятий. Также запрет действует для любых развлекательных, рекламных, спортивных мероприятий, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план.

Во время усиления карантина в области запрещаются плановые госпитализации в больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Гончаров рассказал, что в Одесской области в шесть раз превышают показатели заболеваемости коронавирусом. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

Он подчеркнул, если количество больных будет увеличиваться, то регион не сможет обойти локдаун в конце октября — начале ноября.

Санврач добавил, что очередной рост заболеваемости коронавирусом в Украине и области начался еще в конце августа. Ежедневный прирост больных стал более чем 200 случаев в день. Если в начале подъема ежесуточно фиксировали по 40 случаев, то на сегодня количество новых Covid-случаев выросло в 35 раз.

Во Львове с 14 октября также усилят карантинные ограничения. На территории города приостановят проведение массовых развлекательных мероприятий, а для субъектов предпринимательства будет действовать строгий масочный режим.

С 18 октября школьники 5-11 классов должны перейти на недельное обучение в дистанционном формате. В городе приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, поскольку местная власть намерена резервировать места для больных коронавирусом. Подробнее о карантине во Львове — читайте на Фактах ICTV.