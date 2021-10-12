В Великобритании опубликовано расследование Комитета по науке и здоровью Палаты общин об уроках, извлеченных из пандемии коронавируса. В нем говорится, что на начальном этапе власти страны допустили ошибки, что привело к тысячам смертей.

В документе приведены свидетельства более чем 50 человек, в том числе бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

Некоторые инициативы свидетельствуют об успехах в борьбе с коронавирусом, но другие являются ошибочными.

Национальная служба здравоохранения положительно оценила расширение возможностей аппаратов ИВЛ и интенсивной терапии. Была отмечена как успех быстрая доставка жизненно важных препаратов.

По данным экспертов, клинические испытания, проводимые в Великобритании относительно лечения коронавирусной инфекции, признаны ведущими в мире.

Однако в начале пандемии в Британии была принята теория о коллективном иммунитете как залоге борьбы с Covid-19, но не рассматривался строгий целевой подход для остановки распространения вируса.

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Также отмечается, что Великобритании не удалось извлечь выгоду из пандемии, хотя страна стала одной из первых в мире, где был разработан тест на коронавирус. Он, к сожалению, не стал частью эффективной системы тестирования и отслеживания, которая также признана.

Эти ошибки, говорится в публикации, затруднили реакцию на пандемию, что в совокупности привело к многим тысячам смертей, которых можно было избежать.