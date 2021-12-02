В Великобритании одобрили применение еще одного лекарства от коронавирусной болезни. Этот препарат называется Xevudy (Sotrovimab).

Соответствующее решение приняло Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA).

— Агентство одобрило другое средство для лечения Covid-19 Xevudy (Sotrovimab) после того, как определило, что оно безопасно и эффективно в снижении риска госпитализации и смерти у людей с легким и средним протеканием болезни, которые имеют повышенный риск развития тяжелого заболевания, — отметили в правительстве страны.

Препарат разработали компании GSK и Vir Biotechnology. Xevudy (Sotrovimab) является одним моноклональным антителом, которое имитирует естественные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. Он может предотвращать прикрепление вируса к клеткам человека и проникновение в них, поэтому он не может реплицироваться в организме.

Во время клинических исследований ученые установили, что одна доза моноклонального антитела снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматическим коронавирусом.

Основываясь на данных клинических испытаний, Sotrovimab является наиболее эффективным во время приема на ранних стадиях инфекции, и поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно быстрее и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Применять лекарство можно людям с легким или средним течением коронавируса или по крайней мере с одним фактором риска развития тяжелого заболевания: ожирение, пожилой возраст (более 60 лет), сахарный диабет или болезни сердца.

Этот препарат вводится внутривенно в течение 30 минут. Он одобрен для людей в возрасте от 12 лет и взрослых, с весом более 40 кг. В то же время Sotrovimab не предназначен для использования в качестве замены вакцинации от Covid-19.

В MHRA также заявили, что пока рано говорить о том, влияет ли штамм коронавируса Омикрон на эффективность Sotrovimab.

Источник: Правительство Великобритании