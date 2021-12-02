У Великій Британії схвалили застосування ще одних ліків від коронавірусної хвороби. Цей препарат має назву Xevudy (Sotrovimab).

Відповідне рішення ухвалило Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA).

– Агентство схвалило інший засіб для лікування Covid-19 Xevudy (Sotrovimab) після того, як визначило, що він безпечний та ефективний у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей із легким та середнім перебігом хвороби, які мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання, – зазначили в уряді країни.

Препарат розробили компанії GSK та Vir Biotechnology. Xevudy (Sotrovimab) є одним моноклональним антитілом, яке імітує природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями. Він може запобігати прикріпленню вірусу до клітин людини й проникненню в них, тому він не може реплікуватися в організмі.

Під час клінічних досліджень науковці встановили, що одна доза моноклонального антитіла знижує ризик госпіталізації та смерті на 79% у дорослих із групи високого ризику із симптоматичним коронавірусом.

Ґрунтуючись на даних клінічних випробувань, Sotrovimab є найбільш ефективним під час приймання на ранніх стадіях інфекції, і тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше і протягом п’яти днів з моменту появи симптомів.

Застосовувати ліки можна людям з легким або середнім перебігом коронавірусу або принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкого захворювання: ожиріння, літній вік (понад 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

Цей препарат вводиться внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Він схвалений для людей віком від 12 років та дорослих, з вагою понад 40 кг. Водночас Sotrovimab не призначений для використання в ролі заміни вакцинації від Covid-19.

У MHRA також заявили, що поки що зарано говорити про те, чи впливає штам коронавірус Омікрон на ефективність Sotrovimab.

Джерело: Уряд Великої Британії