Аргентинскую порнозвезду, 45-летнюю Лорену Фабиану Колотту, известную под псевдонимом Сабрина Саброк, которая перенесла 53 пластических операции, частично парализовало.
У нее паралич правой стороны лица, причина — слишком большое количество ботокса и наполнителя для губ.
Ранее она говорила, что добилась, чего хотела — выглядеть искусственно, как кукла.
Однако теперь сообщила, что “чувствует себя идиоткой”, поскольку едва может улыбаться.
— Неделю за неделей я использовала его, и когда вернулась, врач отправил меня пройти обследование лица. Было осложнение, и мне сказали, что у меня паралич правой стороны лица из-за ботокса и наполнителя, — сообщила она.
С этим осложнением порноактриса посетит центр медитации, чтобы помочь ей расслабить мышцы, отметила женщина.
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Специалисты рекомендуют делать пластические операции только после консультации с врачом, доверяя лишь профессионалам своего дела. Для этого не должно быть противопоказаний по состоянию здоровья.
Источник: Daily Star
Фото: Sabrina Sabrok