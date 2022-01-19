Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Фото Новини

“Почуваюся ідіоткою”. Порнозірку паралізувало від уколів ботокса та філера

19 Січня 2022, 10:22
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
сабрина саброк

Аргентинську порнозірку, 45-річну Лорену Фабіану Колотту, відому під псевдонімом Сабріна Саброк, яка перенесла 53 пластичні операції, частково паралізувало.

У неї параліч правої сторони обличчя, причина – занадто велика кількість ботоксу та наповнювача для губ.

Раніше вона говорила, що досягла, чого хотіла – виглядати штучно, як лялька.

Проте тепер повідомила, що “почується ідіоткою”, оскільки ледве може усміхатися.

– Тиждень за тижнем я використовувала його, і коли повернулася, лікар направив мене пройти обстеження обличчя. Було ускладнення, і мені сказали, що у мене параліч правої сторони обличчя через ботокс та наповнювач, – повідомила вона.

Читайте також:
ринопластикаЕстетика чи необхідність? Що таке ринопластика та кому вона потрібна

Із цим ускладненням порноакторка відвідає центр медитації, що допоможе їй розслабити м’язи, зазначила жінка.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)

Фахівці рекомендують робити пластичні операції лише після консультації з лікарем, довіряючи лише професіоналам своєї справи. Для цього не має бути протипоказань за станом здоров’я.

Джерело: Daily Star

Фото: Sabrina Sabrok

Теги
Пластична операція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь