Власти франкоязычной канадской провинции Квебек объявили о планах ввести налог на здоровье для жителей, которые отказываются от вакцинации против Covid-19 по немедицинским причинам. Столь жесткая мера обусловлена резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

— Те, кто отказывается от прививки, ложатся финансовым бременем на персонал больниц и жителей Квебека. 10% населения не могут и не должны обременять остальные 90%, — заявил премьер-министр Франсуа Лего.

Вчера, 11 января, провинция сообщила о 62 новых случаях смерти, в результате чего общее число людей, умерших от Covid-19, достигло более 12 тыс. человек. Это самые высокий показатель в стране.

Взнос на здоровье последовал за внезапной отставкой высокопоставленного чиновника здравоохранения провинции на фоне растущего недовольства по поводу новых мер по блокировке, переполненных больниц и медленного развертывания бустеров вакцины.

На прошлой неделе Квебек попал в заголовки газет, когда объявил, что покупателям каннабиса и алкоголя в специализированных магазинах потребуется подтверждение вакцинации.