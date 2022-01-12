Влада франкомовної канадської провінції Квебек оголосила про плани ввести податок на здоров’я для жителів, які відмовляються від вакцинації проти Covid-19 з немедичних причин. Така жорстка міра зумовлена різким зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію в регіоні.

– Ті, хто відмовляється від щеплення, лягають фінансовим тягарем на персонал лікарень і жителів Квебеку. 10% населення не можуть і не повинні обтяжувати інші 90%, – заявив прем’єр-міністр Франсуа Лего.

Вчора, 11 січня, провінція повідомила про 62 нові випадки смерті, в результаті чого загальне число людей, померлих від Covid-19, досягло понад 12 тис. осіб. Це найвищі показники в країні.

Внесок на здоров’я був запропонований після раптової відставки високопоставленого чиновника охорони здоров’я провінції на тлі зростаючого невдоволення з приводу нових заходів з блокування, переповнених лікарень і повільного розгортання бустерів вакцини.

Минулого тижня Квебек потрапив до заголовків газет, коли оголосив, що покупцям канабісу і алкоголю в спеціалізованих магазинах буде потрібно підтвердження вакцинації.