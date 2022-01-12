Науковці повідомляють, що нова хвиля коронавірусу починається в Україні. Кількість позитивних тестів у порівнянні з кінцем грудня зросла майже на 40%.

– Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів, – йдеться у повідомленні НАН України на період з 12 до 25 січня.

За їхніми словами, середня кількість нових випадків Covid-19 в Україні протягом останнього тижня становила до 4 540 людей на день, середня кількість летальних випадків – 158 смертей на день.

Святковий період, коли почалася нова хвиля, не дає можливості об’єктивно оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Однак, враховуючи дані про заразність штаму Омікрон та епідемічні тенденції низки багатьох країн, можна очікувати, що зростання епідемічних показників буде стрімкішим, ніж раніше.

Також на динаміку епідемії можуть вплинути сезонність і відкриття шкіл після канікул.

Протягом останніх 3-5 днів, повідомляють вчені, серед хворих побільшало молоді до 35 років. Люди саме цього цього віку частіше почали потрапляти до лікарень з коронавірусною інфекцією.