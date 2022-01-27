В Киеве не планируют закрывать школы и садики на карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, решение о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в заведении.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

— За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и Covid-19 чуть более 1%, — отметил он.

Поэтому в КГГА дают возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации.

Мондриевский утверждает, что это поможет разорвать цепочку Covid-заболеваемости, а с другой стороны это не остановит учебный процесс во всех заведениях.

Он обратился к родителям, чтобы те объясняли детям их ответственность. Ведь, заболев, они несут заболевание домой, заражают всю семью.

— Чем тщательнее мы будем придерживаться элементарных правил, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни, — добавил он.

Недавно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Украине Минобразования направило руководителям учебных заведений рекомендации по организации образовательного процесса. Кто перейдет на дистанционное обучение — читайте на Фактах ICTV.