В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Украине Минобразования направило руководителям учебных заведений рекомендации по организации образовательного процесса.

В частности, речь идет об организации в учреждениях общего среднего образования образовательного процесса для учеников 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в течение не менее двух недель.

Кроме того, в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуется перейти на обучение с использованием дистанционной и/или смешанной формы с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий.

В учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления нужно ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

В то же время посещение учебных заведений учениками дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов разрешается.

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. По состоянию на 26 января подтвердили 3 913 809 случаев болезни, а за сутки – 24 321. Это наибольшее количество больных с начала 2022 года.