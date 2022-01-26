Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

5-11 классы пойдут на дистанционку из-за всплеска коронавируса — рекомендации МОН

26 января 2022, 12:02
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
школа
Источник: Depositphotos

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Украине Минобразования направило руководителям учебных заведений рекомендации по организации образовательного процесса.

В частности, речь идет об организации в учреждениях общего среднего образования образовательного процесса для учеников 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в течение не менее двух недель.

Кроме того, в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования рекомендуется перейти на обучение с использованием дистанционной и/или смешанной формы с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий.

В учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления нужно ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

Читайте также:
насморкШкола и садик: является ли насморк противопоказанием для их посещения

В то же время посещение учебных заведений учениками дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов разрешается.

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. По состоянию на 26 января подтвердили 3 913 809 случаев болезни, а за сутки – 24 321. Это наибольшее количество больных с начала 2022 года.

Источник
Минобразования
Теги
Коронавирус Covid-19 , Міносвіти , Школи
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь