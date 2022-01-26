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5-11 класи підуть на дистанційку через спалах коронавірусу – рекомендації МОН

26 Січня 2022, 12:02
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
школа
Джерело: Depositphotos

Через погіршення ситуації з коронавірусом, грипом та ГРВІ в Україні Міносвіти направило керівникам навчальних закладів рекомендації щодо організації освітнього процесу.

Зокрема, йдеться про організацію у закладах загальної середньої освіти освітнього процесу для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів.

Крім того, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти рекомендується перейти на навчання за дистанційною та/або змішаною формою із внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

У закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління треба запровадити дистанційне навчання з 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

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Водночас відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів дозволяється.

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Станом на 26 січня підтвердили 3 913 809 випадків хвороби, а за добу – 24 321. Це найбільша кількість хворих з початку 2022 року.

Джерело
Міносвіти
Теги
Коронавірус Covid-19 , Міносвіти , Школи
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