У Києві не планують закривати школи та садочки на карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Так, рішення про роботу навчальних закладів приймають їхні керівники, залежно від рівня захворюваності у закладі.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

– За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та Covid-19 трохи більше 1%, – зазначив він.

Тому у КМДА дають можливість керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального закладу залежно від ситуації.

Мондриївський стверджує, що це допоможе розірвати ланцюжок Covid-захворюваності, а з іншого боку це не зупинить навчальний процес у всіх закладах.

Він звернувся до батьків, щоб ті пояснювали дітям їхню відповідальність. Адже, захворівши, вони несуть захворювання додому, заражають усю сім’ю.

– Чим ретельніше ми дотримуватимемося елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності та повернемося до звичного життя, – додав він.

Нещодавно через погіршення ситуації з коронавірусом, грипом та ГРВІ в Україні Міносвіти направило керівникам навчальних закладів рекомендації щодо організації освітнього процесу. Хто перейде на дистанційне навчання – читайте на Фактах ICTV.