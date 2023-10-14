Три месяца назад он держал в руках автомат, а теперь — свою доченьку Раду. Играет с ней в Национальном реабилитационном центре Незламні.

За первыми месяцами жизни дочери 31-летний командир роты Владимир Рудковский наблюдал с экрана телефона — в коротких перерывах между боями.

— Когда жена сбрасывала видео с дочкой, я понимал, что не день, она взрослеет, появляются какие-то новые эмоции, а я — не рядом. Вот это тяжело, — вспоминает боец.

Сам Владимир из города Сарны Ровенской области. Там работал в пресс-службе горсовета, популяризировал спорт и занимался благотворительностью. В ВСУ вступил добровольно, когда жена уже была беременной.

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— Я думал только о том, что это историческая битва, мы с ними воюем не 100, не 200 — 300 лет, и если придется, погибну с честью, — совсем без пафоса говорит Владимир.

Владимиру выпало бить врагов на Запорожском направлении, там, где они, в прямом смысле, закопались в нашу землю.

Во время штурма укреплений россиян Владимир и получил тяжелое ранение.

В ту ночь не до сна было не только бойцу на позиции, но и его жене и дочери в дальнем тылу.

— Мы лежим, нас обстреливают из минометов и вдруг от Юли первый раз приходит сообщение: “у тебя все хорошо?”, — вспоминает Владимир.

Юлия рассказывает, что именно в ту ночь они с дочкой не спали — у малышки была истерика, мама не могла понять, что с ребенком. Такого никогда не случалось. Почему-то захотелось написать любимому. Юля говорит, что вот рассказывает, а у самой мурашки по коже.

Он отписал, что все хорошо. А уже через несколько часов, спасая побратима, попал под вражеский огонь.

— С этого места очень-очень высоко летела кровь. Как в фильмах Тарантино, — пытается в присутствии жены шутить мужчина.

Побратим, которого спасал Рудковский, уже полностью выздоровел. А вот на долю Владимира выпало две ампутации.

Хирурги после ранения отрезали Владимиру части стопы. А когда мужчина приехал на реабилитацию и протезирование во Львов — в Центр Незламні — ему предложили провести повторную ампутацию.

Руководитель направления хирургии Центра Незламні Игнат Герич говорит, что через это, к сожалению, проходит каждый второй воин с изуродованной стопой.

— Иначе — нормального протеза, на котором действительно можно уверенно ходить — установить невозможно. Можно только тот, который прикрывает косметический дефект, — объясняет врач.

Многие раненые из-за психологического состояния не соглашаются на дополнительную ампутацию.

Владимир, для которого было сверхважно остаться после ранения активным и в жизни, и в спорте — согласился.

После реампутации не пропускал ни одного занятия по реабилитации, потому что очень хотел скорее получить и овладеть искусственной конечностью.

Посещал не только обязательные тренировки, но и все дополнительные — например, йогу.

— У меня день расписан с 9 утра до 5 вечера. Я уже через две недели чувствовал себя, как с двумя ногами, — говорит Владимир.

Через несколько недель после операции он получил протез, еще через несколько — ходил на нем уже без костылей.

Его восстановление молниеносное и уже подходит к завершению. Весь этот путь с ним рядом его девушки — жена Юля и дочь Рада.

На своем протезе он горделиво носит по улице свою малышку, а жена растроганно за ними наблюдает.

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Фото: Незламні