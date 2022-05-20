Из целого ряда европейских стран уже поступили первые сообщения о фактах фиксации первых случаев оспы обезьян. На сегодня речь идет о Бельгии, Франции, Швеции, Великобритании, Италии, Испании, Португалии. Также есть первый случай в Германии.

Так, бельгийские эксперты в области здравоохранения должны были встретиться сегодня, 20 мая, после того, как в стране были обнаружены первые два случая оспы обезьян.

Сообщается, что случаи были диагностированы вирусологами в разных городах и оба пациента присутствовали на одной и той же вечеринке в неизвестном месте.

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Несколько случаев было выявлено в Великобритании, где власти предлагают вакцину против оспы работникам здравоохранения и другим лицам, которые могли подвергнуться воздействию.

О первом случае обезьяньей оспы сообщила и Швеция, после того, как об инфекциях проинформировали Великобритания, Испания, Португалия, США и Канада.

Министерство здравоохранения Франции в четверг, 19 мая, заявило о первом подозрении на наличие вируса в регионе Париж/Иль-де-Франс.

Италия также сообщила о случае у молодого человека, недавно вернувшегося с Канарских островов.

Об одном заражении обезьяньей оспой в районе Стокгольма говорится в заявлении Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) также заявил 19 мая о своем намерении опубликовать первый отчет об оценке рисков в начале следующей недели.

Агентство Европейского Союза рекомендует изолировать подозрительные случаи оспы обезьян, проверить их и незамедлительно уведомить сообщество.

В среду, 18 мая, о случаях подтвержденной или предполагаемой оспы обезьян сообщили Испания, Португалия, Канада и США.

Рост числа случаев, тем не менее, вызывает беспокойство, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в понедельник, что внимательно изучает этот вопрос.

Напомним, что оспа обезьян обычно представляет собой легкую вирусную инфекцию. Симптомы включают лихорадку, головные боли и кожную сыпь.

Источник: Zeit Online, The Straitstimes, National Post