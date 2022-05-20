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Поки тільки поодинокі випадки: Європою поширюється вірус мавпячої віспи

20 Травня 2022, 14:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

З цілої низки європейських країн вже надійшли перші повідомлення про факти фіксації перших випадків віспи мавп. На сьогодні йдеться про Бельгію, Францію, Швецію, Велику Британію, Італію, Іспанію, Португалію. Також є перший випадок у Німеччині.

Так, бельгійські експерти в галузі охорони здоров’я повинні були зустрітися сьогодні, 20 травня, після того, як у країні були виявлені перші два випадки віспи мавп.

Повідомляється, що випадки були діагностовані вірусологами в різних містах і обидва пацієнти були присутні на одній і тій же вечірці в невідомому місці.

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Кілька випадків було виявлено у Великій Британії, де влада пропонує вакцину проти віспи працівникам охорони здоров’я та іншим особам, які могли піддатися впливу.

Про перший випадок мавпячої віспи повідомила і Швеція, після того, як про інфекції поінформували Велика Британія, Іспанія, Португалія, США і Канада.

Міністерство охорони здоров’я Франції в четвер, 19 травня, заявило про першу підозру на наявність вірусу в регіоні Париж/Іль-де-Франс.

Італія також повідомила про випадок у молодої людини, яка нещодавно повернулася з Канарських островів.

Про одне зараження мавпячою віспою в районі Стокгольма йдеться в заяві Агентства громадської охорони здоров’я Швеції.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) також заявив 19 травня про свій намір опублікувати перший звіт щодо оцінки ризиків на початку наступного тижня.

віспа мавп

Агентство Європейського Союзу рекомендує ізолювати підозрілі випадки віспи мавп, перевірити їх та негайно повідомити співтовариство.

У середу, 18 травня, про випадки підтвердженої або передбачуваної віспи мавп повідомили Іспанія, Португалія, Канада і США.

Зростання кількості випадків, однак, викликає занепокоєння, і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила в понеділок, що уважно вивчає це питання.

Нагадаємо, що віспа мавп зазвичай є легкою вірусною інфекцією. Симптоми включають лихоманку, головні болі та висипання на шкірі.

Джерело: Zeit Online, The Straitstimes, National Post 

Теги
Європа, ВООЗ, Медики
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