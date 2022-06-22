Полиовирус был обнаружен в образцах сточных вод, собранных в Лондоне в период с февраля по май, сообщило сегодня Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании.

Агентство заявило, что случаев паралича не было, но ведутся расследования, чтобы определить, есть ли какая-либо передача вируса в сообществе.

Важно отметить, что обнаруженный в сточных водах полиовирус, называемый полиовирусом вакцинного происхождения типа 2 (ПВВП2), отличается от дикого полиомиелита.

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Полиомиелит вакцинного происхождения возникает, если ослабленный живой вирус в оральных вакцинах против полиомиелита, который не вызывает у реципиента заболевания, циркулирует в недостаточно вакцинированных сообществах достаточно долго, чтобы он мутировал в версию, похожую на дикий полиомиелит, способный парализовать.

— Полиовирус вакцинного происхождения встречается редко, и риск для населения в целом чрезвычайно низок, — сказала Ванесса Салиба, консультант-эпидемиолог UKHSA. — Мы срочно проводим расследование, чтобы лучше понять масштабы этой передачи

NHS попросили оперативно сообщать обо всех подозрительных случаях в UKHSA, хотя до сих пор не было зарегистрировано или подтверждено ни одного случая.

Агентство просит общественность проверить, имеют ли люди прививки против полиомиелита, особенно те, кто ухаживает за детьми.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, полиомиелит — это вирус, который в основном поражает детей, вызывая необратимый паралич примерно у 1 из 200 человек после заражения.

Охват иммунизацией против полиомиелита в Лондоне составляет 86,6 %, говорится в заявлении Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита.

Будьте бдительны

На этой неделе исполнилось 20 лет с тех пор, как Европейский регион Всемирной организации здравоохранения был объявлен свободным от дикого полиомиелита.

— На что должен обратить внимание европейский регион, так это на поддержание эпиднадзора за полиовирусом и поддержание высокого уровня иммунитета, — заявил на прошлой неделе POLITICO Хамид Джафари, директор ВОЗ по ликвидации полиомиелита.

Дикий полиомиелит ликвидирован в большинстве стран мира. Он остается эндемичным в двух странах, Пакистане и Афганистане, сказал Джафари.

В этом году в Пакистане было зарегистрировано 10 случаев паралича детей из-за дикого полиомиелита впервые за 15 месяцев, сказал на прошлой неделе Майкл Голуэй, заместитель директора по полиомиелиту в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. По его словам, в Афганистане также есть один ребенок, парализованный этой болезнью.

— Я не думаю, что мы должны забывать, что сотни тысяч детей во всем мире ежегодно парализуются полиомиелитом из-за болезни, которую мы можем предотвратить с помощью вакцины.

По словам Джафари из ВОЗ, необходимо остановить распространение дикого полиомиелита во всем мире к концу 2023 года.