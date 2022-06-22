Поліовірус був виявлений у зразках стічних вод, зібраних у Лондоні в період з лютого по травень, повідомило сьогодні Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії.

Агентство заявило, що випадків паралічу не було, але ведуться розслідування, щоб визначити, чи є якась передача вірусу у спільноті.

Важливо відзначити, що виявлений у стічних водах поліовірус, який називається поліовірусом вакцинного походження типу 2 (ПВВП2), відрізняється від дикого поліомієліту.

Зараз дивляться

Поліомієліт вакцинного походження виникає, якщо ослаблений живий вірус в оральних вакцинах проти поліомієліту, який не викликає у реципієнта захворювання, циркулює в недостатньо вакцинованих співтовариствах досить довго, щоб він мутував у версію, схожу на дикий поліомієліт, здатний паралізувати.

– Поліовірус вакцинного походження є рідко, і ризик для населення в цілому надзвичайно низький, – сказала Ванесса Саліба, консультант-епідеміолог UKHSA. – Ми терміново проводимо розслідування, щоб краще зрозуміти масштаби цієї передачі.

NHS попросили оперативно повідомляти про всі підозрілі випадки в UKHSA, хоча досі не було зареєстровано або підтверджено жодного випадку.

Агентство просить громадськість перевірити, чи мають люди щеплення проти поліомієліту, особливо ті, хто доглядає дітей.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, поліомієліт – це вірус, який здебільшого вражає дітей, викликаючи незворотний параліч приблизно у 1 із 200 осіб після зараження.

Охоплення імунізацією проти поліомієліту в Лондоні становить 86,6%, йдеться у заяві Глобальної ініціативи щодо ліквідації поліомієліту.

Будьте уважні

Цього тижня виповнилося 20 років з того часу, як Європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я був оголошений вільним від дикого поліомієліту.

– На що має звернути увагу європейський регіон, то це на підтримку епіднагляду за поліовірусом та підтримку високого рівня імунітету, – заявив минулого тижня POLITICO Хамід Джафарі, директор ВООЗ з ліквідації поліомієліту.

Дикий поліомієліт ліквідований у більшості країн світу. Він залишається ендемічним у двох країнах, Пакистані та Афганістані, сказав Джафарі.

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Цього року в Пакистані було зареєстровано 10 випадків паралічу дітей через дикий поліомієліт вперше за 15 місяців, сказав минулого тижня Майкл Голуей, заступник директора з поліомієліту у Фонді Білла та Мелінди Гейтс. За його словами, в Афганістані також є одна дитина, паралізована цією хворобою.

– Я не думаю, що ми повинні забувати, що сотні тисяч дітей у всьому світі щороку паралізуються поліомієлітом через хворобу, яку ми можемо запобігти за допомогою вакцини.

За словами Джафарі з ВООЗ, необхідно зупинити поширення дикого поліомієліту у всьому світі до кінця 2023 року.