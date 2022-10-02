Защитник Азовстали из Тернополя, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов, который был освобожден из российского плена в рамках обмена 21 сентября, рассказал о том, как поднять настроение даже в самых невыносимых условиях.

В качестве примера, Михаил рассказал ситуацию из своего детства, когда он однажды пришел из магазина весь в слезах потому, что по дороге случайно разбил банку со сметаной.

— Отец тогда спросил меня: если у тебя ничего не болит, то почему тогда плачешь? Сметаны ж этим уже не вернуть, — вспоминает Михаил.

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И рассказывает, как его мудрый отец, в качестве наказания за проступок, снова отправил сына в магазин за сметаной.

— Это я к тому, что, если уже ничего нельзя изменить и ты никак не можешь повлиять на ситуацию, то поднять себе и окружающим тебя людям настроение — в наших силах, — уверен герой.

По его словам, даже в плену, даже в тех чудовищных условиях, в которых находились наши воины, можно собрать вокруг себя оптимистов и начать, к примеру, рассказывать анекдоты или смешные истории из жизни.

Даже плен — не повод впадать в уныние и депрессию. Поднять настроение себе и другим — это можно и нужно делать, над этим наш враг уже не властен, убежден Михаил.

Источник: Зеркало недели

Фото: Дмитрий Казацкий (Орест)