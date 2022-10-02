Захисник Азовсталі з Тернополя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, який був звільнений з російського полону в рамках обміну 21 вересня, розповів про те, як підняти настрій навіть в нестерпних умовах.

Як приклад, Михайло розповів ситуацію зі свого дитинства, коли він одного разу прийшов з магазину весь в сльозах тому, що по дорозі випадково розбив банку зі сметаною.

– Батько тоді запитав мене: якщо у тебе нічого не болить, то чому тоді плачеш? Сметани ж цим вже не повернути, – згадує Михайло.

І розповідає, як його мудрий батько, в якості покарання за проступок, знову відправив сина в магазин за сметаною.

Зараз дивляться

– Це я до того, що, якщо вже нічого не можна змінити і ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію, то підняти собі і оточуючим тебе людям настрій – в наших силах, – упевнений герой.

За його словами, навіть в полоні, навіть в тих жахливих умовах, в яких перебували наші воїни, можна зібрати навколо себе оптимістів і почати, наприклад, розповідати анекдоти або смішні історії з життя.

Навіть полон – не привід впадати в зневіру і депресію. Підняти настрій собі та іншим — це можна і потрібно робити, над цим наш ворог вже не владний, переконаний Михайло.

Джерело: Дзеркало тижня

Фото: Дмитро Козацький (Орест)