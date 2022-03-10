Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Умер первый в мире человек, которому пересадили сердце свиньи

10 марта 2022, 12:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирурги
Источник: Depositphotos

Стало известно о смерти первого в мире человека, которому два месяца назад пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Врачи не назвали точную причину его смерти.

Читайте также:
сховищеОдевайтесь слоями и не курите: как избежать переохлаждения в условиях войны

Об этом говорится в заявлении медицинского центра Университета штата Мэриленд.

— Вечером 8 марта умер Дэвид Беннетт, 57-летний пациент с неизлечимой болезнью сердца, вошедший в историю как первый человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самочувствие Дэвида начало ухудшаться за несколько дней до его кончины.

Как подчеркивается в заявлении, в течение нескольких недель после пересадки сердце работало без признаков отторжения.

Источник
Голос Америки
Теги
Серце , Смерть , трансплантологія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь