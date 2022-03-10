Стало известно о смерти первого в мире человека, которому два месяца назад пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Врачи не назвали точную причину его смерти.

Об этом говорится в заявлении медицинского центра Университета штата Мэриленд.

— Вечером 8 марта умер Дэвид Беннетт, 57-летний пациент с неизлечимой болезнью сердца, вошедший в историю как первый человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самочувствие Дэвида начало ухудшаться за несколько дней до его кончины.

Как подчеркивается в заявлении, в течение нескольких недель после пересадки сердце работало без признаков отторжения.