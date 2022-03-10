Стало відомо про смерть першої в світі людини, якій два місяці тому пересадили серце генетично модифікованої свині. Лікарі не назвали точну причину його смерті.

Про це йдеться в заяві медичного центру Університету штату Меріленд.

– Увечері, 8 березня, помер Девід Беннетт, 57-річний пацієнт з невиліковною хворобою серця, який увійшов в історію як перша людина, якій пересадили серце генетично модифікованої свині, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що самопочуття Девіда почало погіршуватися за кілька днів до його смерті.

Як підкреслюється в заяві, протягом декількох тижнів після пересадки серце працювало без ознак відторгнення.