Их звали Пратап и Пушпа, ему было 24 года, ей — 22. Молодые люди связали себя узами брака в Индии, в штате Уттар-Прадеш.

Выполнив определенные обычные ритуалы после свадьбы, Пратап и Пушпа удалились на ночь в свою комнату в резиденции в Бахрейче. И уже никогда оттуда не вышли.

Утром молодоженов нашли мертвыми.

Они были счастливы очень недолго, умерли в одну ночь – и обоих кремировали на одном погребальном костре.

Группа судебно-медицинских экспертов пыталась установить причины этого трагического исхода свадьбы. В отчете о вскрытии указано, что пара скончалась в результате сердечного приступа.

Официальные лица заверяли, что на телах молодоженов не было никаких признаков насильственной смерти или телесных повреждений.

Раджнат Сингх, инспектор полицейского участка, выразил сомнения в отношении результатов вскрытия. По его мнению, выводы экспертов о причине смерти не кажутся убедительными, так как ни парень, ни девушка никогда ранее не имели проблем со здоровьем.

Инспектор сообщил, что по делу проводится тщательное расследование.

Источник: Free Press Journal