Їх звали Пратап і Пушпа, йому було 24 роки, їй – 22. Молоді люди пов’язали себе узами шлюбу в Індії, у штаті Уттар-Прадеш.

Виконавши певні звичайні ритуали після весілля, Пратап і Пушпа пішли на ніч у свою кімнату в резиденції в Бахрейчі. І вже ніколи звідти не вийшли.

Вранці молодят знайшли мертвими.

Вони були щасливі дуже недовго, померли в одну ніч – і обох кремували на одному похоронному багатті.

Група судово-медичних експертів намагалася встановити причини цього трагічного результату весілля. У звіті про розтин зазначено, що пара померла внаслідок серцевого нападу.

Офіційні особи запевняли, що на тілах молодят не було жодних ознак насильницької смерті або тілесних ушкоджень.

Раджнат Сінгх, інспектор поліцейської дільниці, висловив сумніви щодо результатів розтину. На його думку, висновки експертів про причину смерті не видаються переконливими, оскільки ні хлопець, ні дівчина ніколи раніше не мали проблем зі здоров’ям.

Інспектор повідомив, що у справі проводиться ретельне розслідування.

Джерело: Free Press Journal