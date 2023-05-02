Трагічна історія 19-річної Фатмати Турай, яка померла через 36 годин після ініціації – ритуалу посвячення в члени общини Бондо, набула широкого розголосу в світі.

Це сталося завдяки зусиллям хлопця померлої дівчини Тайсона Контеха, який став журналістом і зняв фільм про дикунський ритуал, який калічить жінок ще у ранній юності.

Проте, не всі у Сьєра-Леона, де жила дівчина, підтримали різкі негативні оцінки африканської традиції – жіночого обрізання.

Завдяки фільму Контеха світ дізнався страшні деталі ритуалу посвячення дівчат у доросле життя. І хоч дійство супроводжується музикою і танцями, юнки не вважають його святом.

Жіноче обрізання передбачає часткове або повне видалення статевих органів, найчастіше – клітора.

Інколи ритуал набуває ще огидніших форм. Коли видаляють статеві губи, а потім ними закривають майжн повністю вхід у піхву, залишаючи крихітний отвір для сечовипускання і менструальної крові. Коли жінка виходить заміж, її знову ріжуть, щоб чоловік міг займатися з дружиною сексом.

Вважають, що обрізання гарантує незайманість дівчини до шлюбу.

– У нашій культурі ритуал ініціації в общину проходить багато століть. Якщо ти не посвячена, тобі буде соромно вмиватися зі мною біля струмка. Якщо я проходитиму повз тебе, я можу тебе вдарити, – каже Нгайма Камара, досвідчена виконавиця обряду.

Необрізаним жінкам влаштовують справжню обструкцію: з ними не розмовляють, їх зневажають, вважають хворими. А оскільки сміливиць, що відмовилися від ритуалу, – одиниці, їхнє цькування залякує всіх інших.

У Сьєрра-Леоне 83% жінок і дівчат віком від 15 до 49 років мають каліцтва статевих органів.

ВООЗ встановила що жіноче обрізання може призвести до проблем із сечовипусканням, запаленням матки, до порушення менструального циклу, а також до ускладнень під час пологів. І – до смерті.

Проте лише одиниці протестують проти цієї вікової традиції.

Приміром, Ругіата Турай, однофамілиця Фатмати Турай, заснувала у Сьєрра-Леоне організацію Amazonian Initiative Movement, яка виступає проти жіночого обрізання і збирає докази каліцтва жінок.

Батьки змусили Ругіату пройти ініціацію в 11 років і дівчинка ледь вижила.

Чотири роки тому жінка навіть заснувала ще одну общину Бондо, яку назвала Бондо без крові. Проте масової підтримки цієї ініціативи серед жінок немає.

Фонд народонаселення ООН стверджує, що такі криваві ритуали над жінками і досі проводять у 92 країнах світу, але найбільше – в деяких частинах Африки та Близького Сходу.

Фото: ВВС News Africa