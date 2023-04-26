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Куля застрягла в кліторі 24-річної сомалійки: лікарі запевняють, що це єдиний в історії випадок

26 Квітня 2023, 18:16
Валентина Андрейко журналістка
куля

24-річну сомалійку доставили до лікарні Ердогана в Могадішо з сильним болем після того, як 2-сантиметрова куля вразила її, коли вона сиділа у вітальні.

Жінка, ім’я якої не називається, повідомила, що дістала поранення вдома. Куля влетіла в кімнату, де вона відпочивала.

Комп’ютерна томографія показала, що куля застрягла в  кліторі і безпечно видалити її можна було лише хірургічним шляхом.

Опублікувавши рентгенівські знімки незвичного поранення і етапи самої операції в журналі International Journal of Surgery Case Reports, лікарі заявили, що, на їхню думку, цей випадок є першим і унікальним, оскільки куля не продовжила свій шлях у тілі, а залишилася в кліторі.

куля

Під місцевою анестезією кулю видалили. Вже наступного дня жінку виписали додому у задовільному стані. Контрольний огляд через місяць показав, що жодних ускладнень не виникло.

Зазвичай, так звані неакушерські травми вульви пов’язані зі спортом, їх можна зазнати під час падіння на паркан або перекладину велосипеда. Вогнепальні поранення вульви трапляються вкрай рідко.

Випадкові кулі часто влучають у людей в житлових кварталах охопленого війною Сомалі.

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Джерело і фото: ScienceDirect

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Медики Операція Сомалі
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