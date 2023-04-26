24-летнюю сомалийку доставили в больницу Эрдогана в Могадишо с сильной болью после того, как 2-сантиметровая пуля поразила ее, когда она сидела в гостиной.

Женщина, имя которой не называется, сообщила, что получила ранение дома. Пуля влетела в комнату, где она отдыхала.

Компьютерная томография показала, что пуля застряла в ее клиторе и безопасно удалить ее можно лишь хирургическим путем.

Опубликовав рентгеновские снимки необычного ранения и этапы самой операции в журнале International Journal of Surgery Case Reports, врачи заявили, что, по их мнению, этот случай является первым и уникальным, поскольку пуля не продолжила свой путь в теле, а осталась в клиторе.

Под местной анестезией пулю удалили. Уже на следующий день женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии. Контрольный осмотр через месяц показал, что никаких осложнений не возникло.

Обычно так называемые неакушерские травмы вульвы связаны со спортом, их можно получить при падении на забор или перекладину велосипеда. Огнестрельные ранения вульвы случаются крайне редко.

Случайные пули часто попадают в людей в жилых кварталах охваченного войной Сомали.

Джерело і фото: ScienceDirect