Трагическая история 19-летней Фатматы Турай, которая умерла через 36 часов после инициации — ритуала посвящения в члены общины Бондо, получила широкую огласку в мире.

Это произошло благодаря усилиям парня умершей девушки Тайсона Контеха, который стал журналистом и снял фильм о дикарском ритуале, который калечит женщин еще в ранней юности.

Благодаря фильму Контеха мир узнал страшные детали ритуала посвящения девушек во взрослую жизнь в Сьерра-Леоне. И хоть действо сопровождается музыкой и танцами, молодые женщины вовсе не считают его праздником.

Женское обрезание предполагает частичное или полное удаление половых органов, чаще всего — клитора.

Иногда ритуал приобретает еще более отвратительные формы. Когда удаляют половые губы, а затем ими закрывают почти полностью вход в вагину, оставляя крошечное отверстие для мочеиспускания и менструальной крови. Когда женщина выходит замуж, ее снова режут, чтобы мужчина мог заниматься с ней сексом.

Считают, что обрезание гарантирует девственность девушки до брака.

— В нашей культуре ритуал инициации в общину проходит много веков. Если ты не посвящена, тебе будет стыдно умываться со мной у ручья. Если я буду проходить мимо тебя, я могу тебя ударить, — говорит Нгайма Камара, опытная исполнительница обряда.

Необрезанным женщинам устраивают настоящую обструкцию: с ними не разговаривают, их презирают, считают больными. А поскольку посмевших отказаться от ритуала — единицы, их травля запугивает всех остальных.

В Сьерра-Леоне 83% женщин и девушек в возрасте от 15 до 49 лет нанесены увечья половых органов.

ВОЗ установила, что женское обрезание может привести к проблемам с мочеиспусканием, к воспалению матки, нарушению менструального цикла, осложнениям во время родов и даже к смерти.

Однако лишь единицы протестуют против этой вековой традиции.

К примеру, Ругиата Турай, однофамилица Фатматы Турай, основала в Сьерра-Леоне организацию Amazonian Initiative Movement, которая выступает против женского обрезания и собирает доказательства уродования женщин.

Родители заставили Ругиату пройти инициацию в 11 лет и девочка едва выжила. Четыре года назад она даже основала еще одну общину Бондо, которую назвала Бондо без крови. Однако массовой поддержки этой инициативы среди женщин нет.

Фонд народонаселения ООН утверждает, что такие кровавые ритуалы над женщинами проводят в 92 странах, но больше всего — в некоторых частях Африки и Ближнего Востока.

Фото: ВВС News Africa