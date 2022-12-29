За период военного положения Украина получила 10 500 тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 12 850 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
— Это помощь более чем от 35 стран мира, международных и партнерских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно от медицинских учреждений других стран, — говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, поступило:
- лекарственных средств – 480 559 363 ед.;
- расходных материалов и средств индивидуальной защиты – 133 020 948 ед.;
- инструментов – 194 339 ед.;
- комплексных наборов – 13 924 ед.;
- оборудование – 302 192 ед.;
- укомплектованных тактических аптечек – 137 278 ед;
- медицинской мебели – 618 ед.;
- медицинского транспорта – 405 ед.;
- бронежилеты и каски для медицинских работников – 1 632 ед.;
- прочего – 59 496 094 ед.
Сообщается, что Минздрав распределяет эту помощь не только в учреждения здравоохранения своего подчинения, но и в коммунальные и ведомственные учреждения, в том числе находящиеся в подчинении структур безопасности и обороны.
— Вся гуманитарная помощь распределяется по приоритетности. В первую очередь – для закрытия потребностей медицинских учреждений, находящихся в зоне боевых действий и вблизи них, — объяснили в Минздраве.
Отмечается, что гуманитарную помощь разгружают на складах вблизи государственной границы, там ее учитывают, а затем распределяют и доставляют в регионы с учетом приоритетности.
Минздрав выражает искреннюю благодарность всем, кто помогал и продолжает помогать нашей стране в это тяжелое для нее время борьбы с российским агрессором.
Фото: Минздрав