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Понад 10 тис. тонн на майже 13 млн грн: гуманітарка медикам України з початку вторгнення

29 Грудня 2022, 13:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гуманітарка МОЗ

За період воєнного стану Україна отримала 10 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 12 850 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

– Це допомога більш ніж від 35 країн світу, міжнародних та партнерських організацій, українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що, зокрема, надійшло:

Зараз дивляться
  • лікарських засобів – 480 559 363 од.;
  • витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 133 020 948 од.;
  • інструментів – 194 339 од.;
  • комплексних наборів – 13 924 од.;
  • обладнання – 302 192 од.;
  • укомплектованих тактичних аптечок – 137 278 од;
  • медичних меблів – 618 од.;
  • медичного транспорту – 405 од.;
  • бронежилети і каски для медичних працівників – 1 632 од.;
  • іншого – 59 496 094 од.

Повідомляється, що МОЗ розподіляє цю допомогу не тільки в установи охорони здоров’я свого підпорядкування, а й в комунальні та відомчі установи, в тому числі в ті, що знаходяться в підпорядкуванні структур безпеки і оборони.

– Вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. В першу чергу – для закриття потреб медичних установ, що знаходяться в зоні бойових дій і поблизу них, – пояснили в МОЗ.

Відзначається, що гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, а потім розподіляють і доставляють в регіони з урахуванням пріоритетності.

МОЗ висловлює щиру подяку всім, хто допомагав і продовжує допомагати нашій країні в цей важкий для неї час боротьби з російським агресором.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка МОЗ України
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