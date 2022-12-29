За період воєнного стану Україна отримала 10 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 12 850 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

– Це допомога більш ніж від 35 країн світу, міжнародних та партнерських організацій, українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, надійшло:

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лікарських засобів – 480 559 363 од.;

витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 133 020 948 од.;

інструментів – 194 339 од.;

комплексних наборів – 13 924 од.;

обладнання – 302 192 од.;

укомплектованих тактичних аптечок – 137 278 од;

медичних меблів – 618 од.;

медичного транспорту – 405 од.;

бронежилети і каски для медичних працівників – 1 632 од.;

іншого – 59 496 094 од.

Повідомляється, що МОЗ розподіляє цю допомогу не тільки в установи охорони здоров’я свого підпорядкування, а й в комунальні та відомчі установи, в тому числі в ті, що знаходяться в підпорядкуванні структур безпеки і оборони.

– Вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. В першу чергу – для закриття потреб медичних установ, що знаходяться в зоні бойових дій і поблизу них, – пояснили в МОЗ.

Відзначається, що гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, а потім розподіляють і доставляють в регіони з урахуванням пріоритетності.

МОЗ висловлює щиру подяку всім, хто допомагав і продовжує допомагати нашій країні в цей важкий для неї час боротьби з російським агресором.

Фото: МОЗ