За період воєнного стану Україна отримала 10 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 12 850 млн грн. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
– Це допомога більш ніж від 35 країн світу, міжнародних та партнерських організацій, українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, зокрема, надійшло:
- лікарських засобів – 480 559 363 од.;
- витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 133 020 948 од.;
- інструментів – 194 339 од.;
- комплексних наборів – 13 924 од.;
- обладнання – 302 192 од.;
- укомплектованих тактичних аптечок – 137 278 од;
- медичних меблів – 618 од.;
- медичного транспорту – 405 од.;
- бронежилети і каски для медичних працівників – 1 632 од.;
- іншого – 59 496 094 од.
Повідомляється, що МОЗ розподіляє цю допомогу не тільки в установи охорони здоров’я свого підпорядкування, а й в комунальні та відомчі установи, в тому числі в ті, що знаходяться в підпорядкуванні структур безпеки і оборони.
– Вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. В першу чергу – для закриття потреб медичних установ, що знаходяться в зоні бойових дій і поблизу них, – пояснили в МОЗ.
Відзначається, що гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, а потім розподіляють і доставляють в регіони з урахуванням пріоритетності.
МОЗ висловлює щиру подяку всім, хто допомагав і продовжує допомагати нашій країні в цей важкий для неї час боротьби з російським агресором.
Фото: МОЗ