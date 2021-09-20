Более 100 млн доз вакцин против Covid-19 могут быть выброшены к декабрю, если мировые лидеры не поделятся уколами с самыми бедными странами. Об этом заявил Гордон Браун, бывший премьер-министр Великобритании. Он призвал к срочным действиям по предотвращению катастрофы с остатками Covid-вакцины.

— Срок действия более 100 млн доз вакцины против Covid-19 истекает, и они будут выброшены, если мировые лидеры срочно не поделятся излишками с самыми бедными странами мира, — предупредил Гордон Браун.

Согласно новому отчету исследовательской группы Airfinity, потрясающее количество накопленных уколов до декабря никому не будет нужно.

Браун направил данные исследования Airfinity ведущим политикам, включая президента США, премьер-министра Великобритании и высокопоставленных лиц в Брюсселе, перед глобальным саммитом по вакцинам.

Компания Airfinity заявила, что ее исследование предсказало, что к концу этого месяца во всем мире будет доступно 7 млрд доз вакцины, а к декабрю их количество увеличится до 12 млрд.

Браун сказал, что нужен план выпуска вакцин, чтобы предотвратить катастрофу с излишками вакцин, потому что даты использования будут пропущены.

— Немыслимо и бессовестно, что 100 млн доз придется выбросить из запасов богатых стран, в то время как население беднейших стран мира заплатит за наши остатки вакцин потерянными жизнями — заявил Браун.

Группа кампаний Global Justice назвала зверством выбрасывание вакцин, которые можно было использовать в более бедных странах.

— Бедным странам не следует ждать, пока наши дозы закончатся, чтобы вакцинировать свое население, — сказал директор Global Justice Ник Диарден. — Многие способны безопасно производить вакцины, если только мы откажемся от интеллектуальной собственности, чтобы вакцины можно было производить без патентов в странах, которые в них больше всего нуждаются.

В прошлом месяце генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к глобальной паузе в программах усиления вакцинации против Covid-19, по крайней мере до конца года, чтобы позволить всем странам вакцинировать больше своих граждан.

Тедрос сказал, что не следует широко использовать третьи дозы для здоровых людей, которые уже получили двойной укол.

Covax — программа, поддержанная ВОЗ для оказания помощи в распространении уколов в развивающихся странах, сократила свой прогноз поставок в этом году на 25%.

Эффективность применяемых сейчас вакцин против тяжелой формы Covid-19 настолько высока, даже в отношении Covid-штамма Дельта, что на данном этапе пандемии нет необходимости применять третьи, бустерные, дозы. Такой вывод сделала международная группа ученых и ВОЗ.