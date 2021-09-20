Понад 100 млн доз вакцин проти Covid-19 можуть бути викинуті до грудня, якщо світові лідери не поділяться уколами з найбіднішими країнами. Про це заявив Гордон Браун, колишній прем’єр міністр Велікої Британії. Він закликав до термінових дій для запобігання катастрофі із залишками Covid- вакцини.

– Термін дії понад 100 млн доз вакцини проти Covid-19 закінчується, і вони будуть викинуті, якщо світові лідери терміново не поділяться надлишками з найбіднішими країнами світу, – попередив Гордон Браун.

Згідно з новим звітом дослідницької групи Airfinity, приголомшлива кількість накопичених уколів до грудня нікому не буде потрібна.

Браун направив дослідження Airfinity провідним політикам, зокрема президенту США, прем’єр-міністру Великої Британії і високопоставленим особам у Брюсселі, перед глобальним самітом із вакцин.

Компанія Airfinity заявила, що її дослідження передбачило, що до кінця цього місяця в усьому світі буде доступно 7 млрд доз вакцини, а до грудня їх кількість збільшиться до 12 млрд.

Браун сказав, що потрібен план випуску вакцин, щоб запобігти катастрофі із залишками вакцин, тому що дати використання пропущені.

– Немислимо і безсовісно, що 100 млн вакцин доведеться викинути із запасів багатих країн, тоді як населення найбідніших країн світу заплатить за наші залишки вакцин втраченими життями.

Група кампанії Global Justice назвала звірством викидання вакцин, які можна було використати в бідніших країнах .

– Бідним країнам не слід чекати, доки наші дози закінчаться, щоб вакцинувати своє населення, – сказав директор Global Justice Нік Діарден. – Багато хто здатний безпечно виробляти вакцини, якщо тільки ми відмовимося від інтелектуальної власності, щоб вакцини можна було виробляти без патентів у країнах, які їх найбільше потребують.

Минулого місяця генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до глобальної паузи в програмах посилення вакцинації проти Covid-19, принаймні до кінця року, щоб дати можливість усім країнам вакцинувати більше своїх громадян.

Тедрос сказав, що не слід широко використовувати треті дози для здорових людей, які вже отримали подвійний укол.

Covax – програма ВООЗ для надання допомоги в поширенні уколів у країнах, що розвиваються, зменшила свій прогноз поставок доз на 25% цього року.

Ефективність нинішніх вакцин проти важкої форми Covid-19 така висока, навіть щодо Covid-штаму Дельта, що на цьому етапі пандемії немає необхідності застосовувати треті, бустерні, дози. Такий висновок зробила міжнародна група вчених і ВООЗ.