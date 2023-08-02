В ожоговом отделении одной из городских больниц Днепра врачи-комбустиологи спасли военного, который месяц назад получил тяжелые ожоги пламенем — причем, не только тела, но и дыхательных путей.
Светлана работает в больнице уже 42 года, и только за время полномасштабной войны ее отделение приняло более трех тысяч больных с серьезными ожогами.
Дмитрия привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Обожжено было 90% поверхности тела. А военные рассказали, что в состоянии шока, или с помощью силы духа и воли, Дмитрий прошел в таком состоянии почти 15 км до стабпункта, где ему оказали первую помощь.
В Днепре пациента сразу направили в реанимационное отделение.
Ему назначили комплексную терапию, операцию по закрытию ран искусственной кожей и множество перевязок.
За время, проведенное в ожоговом отделении, воин перенес более 10 наркозов на операционном столе, где за его жизнь боролись несколько бригад хирургов.
Когда состояние Дмитрия стабилизировалось, военного направили на дальнейшее лечение и реабилитацию.
Источник и фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міськради