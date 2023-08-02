В опіковому відділенні однієї з міських лікарень Дніпра лікарі-комбустіологи врятували військового, який місяць тому дістав важкі опіки полум’ям – причому, не лише тіла, а й дихальних шляхів.

Пані Світлана працює у лікарні вже 42 роки, і лише за час повномасштабної війни її відділення прийняло понад три тисячі хворих із серйозними опіками.

Дмитра привезли до лікарні у вкрай тяжкому стані. Обпечено було 90% поверхні тіла. А військові розповіли, що у стані шоку, чи з допомогою сили духу та волі, Дмитро пройшов у такому стані майже 15 км до стабпункту, де йому надали першу допомогу.

У Дніпрі пацієнта одразу направили до реанімаційного відділення.

Йому призначили комплексну терапію, операцію із закриття ран штучною шкірою та безліч перев’язок.

За час, проведений в опіковому відділення, воїн переніс понад 10 наркозів на операційному столі, де за його життя боролися декілька бригад хірургів.

Коли стан Дмитра стабілізувався, військового направили на подальше лікування та реабілітацію.

Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міськради