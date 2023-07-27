Сьогодні, 27 липня, у День медичного працівника, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму привітанні зазначила, що українські медики повертають в стрій до 82% воїнів, які зазнали поранень або після хвороби.

– Від початку війни 2014-го, а зараз і з повномасштабним вторгненням РФ, наші медики працюють у надзвичайних умовах: на передовій, у бомбосховищах, лікарнях та посеред вулиць під швальним ворожим вогнем, – пише Маляр.

Заступник міністра оборони зазначила, що унікальний досвід наших лікарів давно перевершує світові стандарти. Сьогодні, завдяки об’єднанню зусиль військової та цивільної охорони здоров’я, єдиному медичному простору, до 82% поранених і хворих українських військових після лікування повертаються до строю.

Близько 80% поранених протягом так званої “золотої години” отримують належну допомогу наших медпрацівників.

Маляр підкреслила, що завдяки професіоналізму українського медперсоналу смертність військових на етапі евакуації зменшилася до 1,35%.

– Вдячні за вашу героїчну працю та щоденний ризик власним життям заради збереження життів інших людей, – акцентувала Ганна Маляр.

Джерело: Ганна Маляр

Фото: Військове телебачення України