Сегодня, 27 июля, в День медицинского работника, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем поздравлении отметила, что украинские медики возвращают в строй до 82% воинов, получивших ранения или после болезни.

— С начала войны в 2014-м, а сейчас и с полномасштабным вторжением рф, наши медики работают в чрезвычайных условиях: на передовой, в бомбоубежищах, больницах и посреди улиц под швальным вражеским огнем, — пишет Маляр.

Замминстра обороны отметила, что уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня, благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй.

Около 80% раненых в течение так называемого “золотого часа” получают надлежащую помощь наших медработников.

Маляр подчеркнула, что благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

— Благодарны за ваш героический труд и ежедневный риск собственной жизнью ради сохранения жизней других людей, — акцентировала Анна Маляр.

Источник: Ганна Маляр

Фото: Військове телебачення України