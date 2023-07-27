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Уникальный опыт наших медиков: в строй возвращают до 82% воинов после ранения или болезни

27 июля 2023, 12:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики

Сегодня, 27 июля, в День медицинского работника, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем поздравлении отметила, что украинские медики возвращают в строй до 82% воинов, получивших ранения или после болезни.

— С начала войны в 2014-м, а сейчас и с полномасштабным вторжением рф, наши медики работают в чрезвычайных условиях: на передовой, в бомбоубежищах, больницах и посреди улиц под швальным вражеским огнем, — пишет Маляр.

Замминстра обороны отметила, что уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня, благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй.

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Около 80% раненых в течение так называемого “золотого часа” получают надлежащую помощь наших медработников.

Маляр подчеркнула, что благодаря профессионализму украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

— Благодарны за ваш героический труд и ежедневный риск собственной жизнью ради сохранения жизней других людей, — акцентировала Анна Маляр.

Источник: Ганна Маляр

Фото: Військове телебачення України

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Ганна Маляр Медики Привітання Праздник
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