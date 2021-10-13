В Украине ожидают значительный рост заболеваемости коронавирусом в течение октября.

Об этом сообщили ученые из Национальной академии наук в новом прогнозе развития Covid-19 в Украине на 13-26 октября 2021 года.

Они отметили, что среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 13 175 человек в день. А количество летальных исходов составляет 264 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

По прогнозам вычисления, среднее количество новых случаев будет равно 14 897 (SEIR_U). В течение недели 13-19 октября 2021 года число больных составит 14 650 (Prophet), а с 20 до 26 октября показатель может достичь 20 922 (Prophet) случаев.

— На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, традиционно приводят к уменьшению количества официальных обнаружений. При сохранении текущих тенденций можно ожидать достижения показателей весенней волны за 1-2 недели, — пояснили ученые.

Специалисты добавили, что в Киеве еще наблюдается значительная несогласованность между количеством положительных ПЦР-тестов и новых выявлений. Это свидетельствует о большой доле частных лабораторий и тестирования не по месту жительства, что затрудняет оценку реальной эпидемической ситуации в столице.

По состоянию на 13 октября в Украине уже зафиксировали 16 309 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в г. Киев (978).

Источник: НАН Украины