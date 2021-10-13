В Украине по состоянию на 13 октября оранжевой зоне эпидемической опасности соответствует 15 областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В эту зону отнесли Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Луганскую, Львовскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черновицкую и Черниговскую области.

По данным Минздрава, в стране уровень заболеваемости коронавирусом составляет 438 на 100 тыс. населения. Нормальный показатель — 75 на 100 тыс. населения.

Наибольший уровень заболеваемости в Луганской (864), Черновицкой (853) и Сумской (637) областях. В Киеве этот показатель составляет 269 на 100 тыс. населения.

В то же время уровень госпитализаций с коронавирусом превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

По состоянию на 12 октября загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышена в пяти регионах – Днепропетровской (65,5%), Донецкой (71,9%), Запорожской (67,7%), Одесской (69,5%), Харьковской (66,4%) областях.

Другие области входят в желтый уровень эпидемической опасности. Ни один регион пока не вошел в зеленую и красную зону карантина.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 6 462 человека, а умер 471 пациент.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в г. Киев (978).

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