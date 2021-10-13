В Україні станом на 13 жовтня помаранчевій зоні епідемічної небезпеки відповідає 15 областей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. До цієї зони віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області.

За даними МОЗ, у країні рівень захворюваності на коронавірус становить 438 на 100 тис. населення. Нормальний показник – 75 на 100 тис. населення.

Найбільший рівень захворюваності у Луганській (864), Чернівецькій (853) та Сумській (637) областях. У Києві цей показник становить 269 на 100 тис. населення.

Водночас рівень госпіталізацій з коронавірусом перевищений у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Станом на 12 жовтня завантаженість ліжок з киснем, яка визначена на рівні 65%, перевищено в п’яти регіонах – Дніпропетровській (65,5%), Донецькій (71,9%), Запорізькій (67,7%), Одеській (69,5%), Харківській (66,4%) областях.

Інші області входять до жовтого рівня епідемічної небезпеки. Жоден регіон поки що не увійшов до зеленої та червоної зони карантину.

Станом на 13 жовтня в Україні зафіксували 16 309 нових випадків коронавірусу. Одужали за добу 6 462 людини, а помер 471 пацієнт.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1 526), Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в м. Київ (978).

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