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Понад 20 тис. Covid-випадків до кінця жовтня: НАН дала новий прогноз

13 Жовтня 2021, 11:09 Ольга Тетеріна
Понад 20 тис. Covid-випадків до кінця жовтня: НАН дала новий прогноз
Джерело: Depositphotos

В Україні очікують значне зростання захворюваності на коронавірус протягом жовтня.

Про це повідомили науковці з Національної академії наук у новому прогнозу розвитку Covid-19 в Україні на 13–26 жовтня 2021 року.

Вони зазначили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13 175 осіб на день. А кількість летальних випадків становить 264 смертей на день у середньому за останній тиждень.

За прогнозами обчислення, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14 897 (SEIR_U). Протягом тижня 13–19 жовтня 2021 року кількість хворих становитиме 14 650 (Prophet), а з 20 до 26 жовтня показник може досягнути 20 922 (Prophet) випадків.

–  Цього тижня очікуються рекордні значення кількості нових захворювань, але цьому, ймовірно, завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень. При збереженні поточних тенденцій можна очікувати досягнення показників весняної хвилі за 1–2 тижні, – пояснили науковці.

Спеціалісти додали, що у Києві ще спостерігається значна неузгодженість між кількістю позитивних ПЛР-тестів і нових виявлень. Це свідчить про велику частку приватних лабораторій та тестування не за місцем проживання, що ускладнює оцінку реальної епідемічної ситуації у столиці.

Станом на 13 жовтня в Україні вже зафіксували 16 309 нових випадків коронавірусу. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1 526), Одеській (1 525), Дніпропетровській (1 344), Запорізькій (1 048) областях та в м. Київ (978).

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Джерело: НАН України

Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19
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