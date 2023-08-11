По состоянию на 11 августа 2023 года в Украине нет зафиксированных случаев холеры. По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала года более 5 тыс. граждан прошли обследование на предмет подозрения на инфицирование холерой. Все результаты оказались отрицательными, и возбудитель холеры ни в одном случае не был обнаружен.

Согласно сообщению Минздрава, с июня было зарегистрировано несколько подозрений на холеру. Эти случаи сразу начали тщательно обследовать согласно национальному протоколу. После быстрых тестов были положительные результаты. Однако во время лабораторных исследований было установлено, что диагноз холеры был недостоверным. Об этом сообщил Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач.

Важную роль в предупреждении холеры играет мониторинг окружающей среды, в частности исследования всех водных ресурсов. Учитывая недавние события, связанные с разрушением Каховской ГЭС, особое наблюдение за холерой было развернуто в зоне аварии. Обследовано 3 334 человека с симптомами острой кишечной инфекции, а также проведено исследование 2 443 проб из окружающей среды. Все результаты свидетельствуют об отсутствии холеры в этой зоне.

Холера — острая диарейная инфекция, которая распространяется через пищевые продукты и воду, загрязненные бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Это заболевание может привести к сильному обезвоживанию и даже смерти в случаях отсутствия надлежащего лечения.