Станом на 11 серпня 2023 року в Україні немає зафіксованих випадків холери. За даними Міністерства охорони здоров’я України, з початку року більше 5 тис. громадян пройшли обстеження на предмет підозри на інфікування холерою. Всі результати виявились негативними, і збудник холери у жодному випадку не був виявлений.

Згідно з повідомленням МОЗ, з червня було зареєстровано кілька підозр на холеру. Ці випадки відразу почали ретельно обстежувати згідно з національним протоколом. Після швидких тестів були позитивні результати. Проте під час лабораторних досліджень було встановлено, що діагноз холери недостовірний. Про це повідомив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар.

Важливу роль у попередженні холери відіграє моніторинг навколишнього середовища, зокрема дослідження всіх водних ресурсів. Враховуючи недавні події, пов’язані зі зруйнуванням Каховської ГЕС, особливий нагляд за холерою було розгорнуто у зоні аварії. Обстежено 3 334 особи із симптомами гострої кишкової інфекції, а також проведено дослідження 2 443 проб з навколишнього середовища. Усі результати свідчать про відсутність холери в цій зоні.

Холера — гостра діарейна інфекція, що поширюється через харчові продукти та воду, забруднені бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Це захворювання може призвести до сильного зневоднення та навіть смерті у випадках ненадання належного лікування.