Случай неожиданной амнезии 70-летней женщины описали британские врачи. Они назвали состояние пациентки транзиторной глобальной амнезией, которая приводит к потере памяти на период от нескольких часов до суток.

История действительно уникальна, поэтому медики посвятили ей статью в научном журнале.

70-летняя женщина, которая увлекалась моржеванием, вместе со своими единомышленниками плавала в затопленном карьере, где температура воды достигала лишь 13 градусов по Цельсию.

Зимнее плавание в открытых водоемах женщина практиковала долгое время. Но на этот раз она вышла на берег дезориентированной, с ознобом и учащенным дыханием.

На скорой ее доставили в больницу, температура тела пациентки была всего 34 градуса. Врачи выяснили, что женщина не помнит никаких событий последнего дня, в частности, и самого плавания.

Компьютерная и магнитно-резонансная томографии не выявили у нее признаков кровоизлияния в мозг, который сначала подозревали. Однако показали небольшие изменения малых сосудов мозга.

В течение двух дней, что пациентка находилась под наблюдением врачей, ее состояние улучшилось. Когнитивные способности тоже восстановились, за исключением того, что к ней так и не вернулась память о дне, когда она плавала.

Очевидно, в результате погружения в холодную воду произошло острое нарушение кровоснабжения мозга малыми сосудами.

Подобные случаи амнезии после холода – чрезвычайно редкое явление. Все единичные случаи описаны в медицинской литературе.

Источник: BMJ Case Reports, Наука