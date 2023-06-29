Випадок несподіваної амнезії 70-річної жінки описали британські лікарі. Вони назвали стан пацієнтки транзиторною глобальною амнезією, яка призводить до втрати пам’яті на період від кількох годин до доби.

Історія дійсно унікальна, тому медики присвятили їй статтю у науковому журналі.

70-річна жінка, яка захоплювалася моржуванням, разом із своїми однодумцями плавала у затопленому кар’єрі, де температура води сягала лише 13 градусів за Цельсієм.

Зимове плавання у відкритих водоймах жінка практикувала довгий час. Але цього разу вона вийшла на берег дезорієнтованою, з ознобом і прискореним диханням.

На швидкій її доставили у лікарню, температура тіла пацієнтки була лише 34 градуси. Лікарі з’ясували, що жінка не пам’ятає жодних подій останнього дня, зокрема й самого плавання.

Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографії не виявили у неї ознак крововиливу у мозок, який спочатку підозрювали. Однак показали невеликі зміни малих судин мозку.

Протягом двох днів, що пацієнтка перебувала під наглядом лікарів, її стан покращився. Когнітивні здібності теж відновилися, за винятком того, що до неї так і не повернулася пам’ять про день, коли вона плавала.

Очевидно, внаслідок занурення у холодну воду сталося гостре порушення кровопостачання мозку малими судинами.

Схожі випадки амнезії після холоду – надзвичайно рідкісне явище. Усі поодинокі випадки описані в медичній літературі.

Джерело: BMJ Case Reports, Наука